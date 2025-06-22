Как не попасть под запрет перевода средств с карты на карту

Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным, предупредила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

С 1 июня 2025 года в России действуют новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановк», — рассказала «Прайм» Бочкина.

По ее словам, под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов, а также другие нестандартные банковские операции.

Чтобы избежать проблем, Бочкина порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода.

Эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.



