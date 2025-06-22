Решение об освобождении мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея принято Александром Лукашенко из гуманных соображений, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. В основном это иностранцы: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США», — сказала ТАСС Эйсмонт.

По ее словам, в списке и несколько белорусов. «Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она.

В 2021 году Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы за подготовку массовых беспорядков.