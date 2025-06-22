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Тегеран официально обвинил США в ударах по ядерным объектам

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг Ирана
Фото: Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive / CC BY 2.0

Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам, следов загрязнения не обнаружено, заявил центр ядерной безопасности Ирана.

«После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществленных в нарушение международного права и норм, касающихся ядерной безопасности <...> центр провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов», — говорится в заявлении центра.

Таким образом, Иран признал, что ядерные объекты страны подверглись нападению со стороны США.

Центр ядерной безопасности Ирана отметил, что «признаков загрязнения не зарегистрировано», приняты необходимые меры.

США накануне нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

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klinok74

А оно было со стороны украины?

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Цитата(Alex B 69 @ 22.6.2025, 3:03) Что за привычкаЖдёшь когда тебе полподъезда разворотит ракетой и...

Nik3316

тут или член ОДКБ или логика местного Алёши69...

GammiPluh

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