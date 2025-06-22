Тегеран официально обвинил США в ударах по ядерным объектам

Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам, следов загрязнения не обнаружено, заявил центр ядерной безопасности Ирана.

«После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществленных в нарушение международного права и норм, касающихся ядерной безопасности <...> центр провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов», — говорится в заявлении центра.

Таким образом, Иран признал, что ядерные объекты страны подверглись нападению со стороны США.

Центр ядерной безопасности Ирана отметил, что «признаков загрязнения не зарегистрировано», приняты необходимые меры.

США накануне нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.