NASA зафиксировало выброс тепла у ядерного объекта Ирана

Система наблюдения NASA зафиксировала мощный выброс тепла в районе иранского ядерного объекта у Фордо, незадолго до объявления США об авиаударе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Один из тепловых сигналов был зафиксирован примерно за 30 минут до того, как президент Дональд Трамп объявил об ударах по Ирану, рассказали The New York Times в NASA.

Подобные сигналы система обычно улавливает в местах бомбардировок или масштабных пожаров.