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NASA зафиксировало выброс тепла у ядерного объекта Ирана

Источник:
The New York Times
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Система наблюдения NASA зафиксировала мощный выброс тепла в районе иранского ядерного объекта у Фордо, незадолго до объявления США об авиаударе. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Один из тепловых сигналов был зафиксирован примерно за 30 минут до того, как президент Дональд Трамп объявил об ударах по Ирану, рассказали The New York Times в NASA.

Подобные сигналы система обычно улавливает в местах бомбардировок или масштабных пожаров.

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