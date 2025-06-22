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Месси отказались назвать лучшим игроком Аргентины

Источник:
«Газета.ру»
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Лионель Месси
Лионель Месси
Фото: Hossein Zohrevand / CC BY 4.0

Известный журналист Пирс Морган заявил, что нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси — не лучший игрок Аргентины, не говоря уже о мире.

Морган обратил внимание на известное видео с Диего Марадоной, который чеканил мяч на предыгровой разминке матча «Наполи» — «Бавария», используя практически все части тела.

«Это гениально… И подтверждает то, что Месси даже не лучший игрок в истории Аргентины, не говоря уже о мире», — приводит «Газета.ру» слова Моргана.

Месси — воспитанник «Барселоны». За клуб выступал с 2003 по 2021 год. Затем аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами». Рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.


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