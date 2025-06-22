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Трамп заявил об ударе США по ядерным объектам Ирана

Источник:
ТАСС
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Американские вооруженные силы полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана, заявил президент США Дональд Трамп в специальном обращении к нации.

«Я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены», — сказал Трамп.

По его словам, Вооруженные силы США нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима — Фордо, Натанзу и Исфахану.

«Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мир», — отметил Трамп.


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