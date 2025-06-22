YouTube заработал у некоторых пользователей в России

Российские пользователи YouTube начали делиться в соцсетях, что видеоплатформа заработала без вспомогательных программ или сервисов для обхода ограничений.

Корреспондент Sibnet.ru убедился, что YouTube на текущий момент открывается в браузере и мобильном приложении без дополнительных манипуляций. При этом платформа одинаково доступна через разных операторов.

Однако восстановление работы YouTube наблюдается не у всех пользователей данных операторов, поэтому отсутствие замедления может быть результатом банальной технической ошибки.

Замедление работы YouTube началось в России около года назад. Роскомнадзор в июле 2024 года назвал причинами замедления работы платформы уход компании Google из России и прекращение поддержки инфраструктуры на российских сетях связи.

В свою очередь, представители Google заявили, что проблемы с доступом не имеют отношения к техническим причинам или действиям компании.