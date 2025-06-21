Иран изменил тактику в конфликте с Израилем

Иран сократил число выпускаемых по Израилю ракет из-за смены стратегии, сообщил высокопоставленный иранский чиновник в комментарии CNN.

Вместо запуска большого числа ракет Тегеран решил использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности, уточнил представитель иранских властей.

Собеседник канала уточнил, что высокоточная иранская ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, а также израильские системы «Праща Давида» и «Железный купол», успешно поразив цель.

Тегеран в ответ на начатую 13 июня Израилем военную операцию Тегеран сначала запускал сотни ракет, теперь израильская сторона сообщает, что за один раз выпускается менее десятка. Так, в ночь на 21 июня Иран использовал для атаки всего пять ракет.