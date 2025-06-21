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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сергей Тихановский вышел на свободу

Источник:
Sibnet.ru
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Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, супруг бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, вышел на свободу.

Об освобождении мужа написала на своей странице в соцсети Х сама Тихановская. Она поблагодарила президента США Дональда Трампа и его специального представителя Кита Келлога.

Келлог ранее прилетел в Минск, чтобы встретится с белорусским руководителем Александром Лукашенко. В результате переговоров Лукашенко согласился освободить 14 политзаключенных, среди которых был Тихановский.

В 2021 году Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

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Топ комментариев

pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

klinok74

А оно было со стороны украины?

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

GammiPluh

С чего он должен придти к такому выводу если он прав?