«Госуслуги» начали принимать заявления на поступление в вузы

«Госуслуги» начали принимать заявления абитуриентов на поступление в российские высшие учебные заведения, сообщила пресс-служба Минцифры. На сегодня к сервису подключены более 1700 вузов.

С помощью «Госуслуг» пройти весь процесс поступления в вуз можно быстро, удобно и без очереди. В прошлом году с помощью сервиса в высшие учебные заведения поступили почти 700 тысяч абитуриентов.

В текущем году на портале появился сервис «Подбор вуза», который помогает абитуриенту найти университет и специальность под свои интересы и баллы. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет, но и в магистратуру и аспирантуру.

Документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично. В случае поступления в личном кабинете появляется электронный студенческий билет.