Windows лишат старых драйверов

Microsoft приступила к поэтапному отказу от большего количества устаревших драйверов, которые сохранялись в «Центре обновления Windows» для обратной совместимости со старым оборудованием и программным обеспечением.

Компания теперь намерена поддерживать в «Центре обновления Windows» только самый актуальный, оптимальный набор драйверов периферийных устройств, пишет Techspot.com со ссылкой на источники в Microsoft.

Для достижения этой цели компания будет периодически выполнять очистку в своем каталоге драйверов. В результате набор драйверов для старых устройств больше не будет автоматически устанавливаться, а сами драйверы станут недоступными для загрузки.

Изменения будут внедряться поэтапно, так как Microsoft отдает себе отчет о возможных негативных последствиях отказа от старых драйверов, отмечается в материале. Кроме этого, в течение шести месяцев после удаления производители могут запросить восстановление драйверов.