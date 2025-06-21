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Windows лишат старых драйверов

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft приступила к поэтапному отказу от большего количества устаревших драйверов, которые сохранялись в «Центре обновления Windows» для обратной совместимости со старым оборудованием и программным обеспечением.

Компания теперь намерена поддерживать в «Центре обновления Windows» только самый актуальный, оптимальный набор драйверов периферийных устройств, пишет Techspot.com со ссылкой на источники в Microsoft.

Для достижения этой цели компания будет периодически выполнять очистку в своем каталоге драйверов. В результате набор драйверов для старых устройств больше не будет автоматически устанавливаться, а сами драйверы станут недоступными для загрузки.

Изменения будут внедряться поэтапно, так как Microsoft отдает себе отчет о возможных негативных последствиях отказа от старых драйверов, отмечается в материале. Кроме этого, в течение шести месяцев после удаления производители могут запросить восстановление драйверов.

Тема: Человек и компьютер
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pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

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GammiPluh

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