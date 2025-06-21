«Лаборатория Касперского» выявила новую схему заражения смартфонов

Случаи продажи Android-смартфонов с уже встроенным вредоносным программным обеспечением участились на российском рынке, сообщил директор по потребительскому бизнесу «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.

Злоумышленники заражают устройства еще на этапе прошивки — еще до продажи. Такие смартфоны чаще всего продаются через различные онлайн-платформы и маркетплейсы, уточнил эксперт, его слова передает РИА Новости.

Такой предустановленный софт умеет похищать данные из мессенджеров и социальных сетей, подменять номера телефонов, отправлять сообщения от имени пользователя, а также воровать криптовалюту.

При этом владелец устройства зачастую даже не подозревает, что его смартфон заражен, так подобные вирусы технически сложны и трудны для обнаружения, подчеркнул Гербер.