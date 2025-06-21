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Путин объявил всю Украину «российской»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин ответил на вопрос, куда российские вооруженные силы смогут дойти на Украине.

«Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил генеральный директор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич в ходе пленарного заседания ПМЭФ, передает  РИА Новости.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос ведущего площадки.

Ранее глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что у российской армии нет задачи «забрать» город Сумы, однако подобная возможность не исключена.

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Политика #Мир #Россия
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