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Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина

Источник:
Sibnet.ru
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Валентина Талызина
Валентина Талызина
Фото: © t.me/teatrmossoveta

Народная артистка России Валентина Талызина скончалась в возрасте 90 лет, сообщается в телеграм-канале Театра Моссовета.

«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной», — говорится в сообщении.

Представители театра назвали Талызину выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей, отметив, что ее уход их жизни — «огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для театра».

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Она снялась более чем в 160 фильмах, среди которых «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России».

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