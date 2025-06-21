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Уникальная камера AI Poetry Camera фотографирует стихами

Источник:
Sibnet.ru
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AI Poetry Camera
AI Poetry Camera
Фото: © poetry.camera

Представлен необычный фотоаппарат AI Poetry Camera — вместо изображений он создает стихи с описанием того, что попало в объектив, сообщается на официальном сайте разработчиков.

Устройство придумано дизайнерами из США. У него нет видоискателя и дорогой оптики, внутри лишь маленький сенсор, две кнопки (затвор и запуск печати), а также одноплатный компьютер Raspberry Pi, который обрабатывает картинку и определяет отдельные объекты.

Затем система отправляет изображение в чат-бот Anthropic Claude 4. Нейросеть генерирует стихотворение, описывающее то, что попало в объектив. Стиль и настроение стиха каждый раз выбираются индивидуально.

Готовое стихотворение можно моментально распечатать, для этого AI Poetry Camera заправляется термобумагой от обычных терминалов. На бумаге также останется дата и время печати. Аппарат способен запоминать только один стих и сразу же его печатать.

Стоимость AI Poetry Camera составляет 699 долларов. Энтузиасты уже открыли предзаказы в США и опубликовали исходный код камеры со всеми инструкциями, чтобы аналогичный фотоаппарат мог собрать любой желающий.

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pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

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GammiPluh

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