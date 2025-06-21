Уникальная камера AI Poetry Camera фотографирует стихами

Представлен необычный фотоаппарат AI Poetry Camera — вместо изображений он создает стихи с описанием того, что попало в объектив, сообщается на официальном сайте разработчиков.

Устройство придумано дизайнерами из США. У него нет видоискателя и дорогой оптики, внутри лишь маленький сенсор, две кнопки (затвор и запуск печати), а также одноплатный компьютер Raspberry Pi, который обрабатывает картинку и определяет отдельные объекты.

Затем система отправляет изображение в чат-бот Anthropic Claude 4. Нейросеть генерирует стихотворение, описывающее то, что попало в объектив. Стиль и настроение стиха каждый раз выбираются индивидуально.

Готовое стихотворение можно моментально распечатать, для этого AI Poetry Camera заправляется термобумагой от обычных терминалов. На бумаге также останется дата и время печати. Аппарат способен запоминать только один стих и сразу же его печатать.

Стоимость AI Poetry Camera составляет 699 долларов. Энтузиасты уже открыли предзаказы в США и опубликовали исходный код камеры со всеми инструкциями, чтобы аналогичный фотоаппарат мог собрать любой желающий.