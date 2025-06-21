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Пьяных людей на электросамокатах начнут штрафовать

Источник:
Sibnet.ru
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Отдельные нормы для пользователей средств индивидуальной мобильности появятся в обновленной редакции Правил дорожного движения, сообщил сенатор Артем Шейкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в апреле прошлого года, в июле его одобрили в первом чтении. Документ предусматривает, в частности, ответственность за езду в нетрезвом виде и за превышение скорости на электросамокатах и велосипедах, пишет РИА Новости.

По словам Шейкина, сейчас проект дорабатывается ко второму чтению. Ведется активная работа с профильными министерствами и экспертами, чтобы согласовать положения законопроекта с новыми поправками в ПДД.

Ожидается, что после окончательного согласования формулировок появится финальная версия документа, в которой будут учтены все предложения и замечания.

В первой редакции законопроекта штраф за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения составляет 20-30 тысяч рублей.

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pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

"По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат..." - а кто мешал перейти...

Alex B 69

Как кто? Враги, иноагенты, сионисты, укры, гейропа, амеры 😀