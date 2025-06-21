Пьяных людей на электросамокатах начнут штрафовать

Отдельные нормы для пользователей средств индивидуальной мобильности появятся в обновленной редакции Правил дорожного движения, сообщил сенатор Артем Шейкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в апреле прошлого года, в июле его одобрили в первом чтении. Документ предусматривает, в частности, ответственность за езду в нетрезвом виде и за превышение скорости на электросамокатах и велосипедах, пишет РИА Новости.

По словам Шейкина, сейчас проект дорабатывается ко второму чтению. Ведется активная работа с профильными министерствами и экспертами, чтобы согласовать положения законопроекта с новыми поправками в ПДД.

Ожидается, что после окончательного согласования формулировок появится финальная версия документа, в которой будут учтены все предложения и замечания.

В первой редакции законопроекта штраф за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения составляет 20-30 тысяч рублей.