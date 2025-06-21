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Медведев пригрозил Киеву «чистой бомбой»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия ответит тактическим ядерным оружием в случае использования Украиной «грязной бомбы», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев добавил, что промолчит о последствиях для будущей жизни и об экологии, но в Киеве должны их «хорошо представлять». Он посоветовал украинским руководителям прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть на последствия своими глазами.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия очень жестко и, скорее всего, «катастрофически» для Украины ответит на попытку использовать против нее «грязную бомбу».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

"По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат..." - а кто мешал перейти...

Alex B 69

Как кто? Враги, иноагенты, сионисты, укры, гейропа, амеры 😀