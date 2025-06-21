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Путин предложил Украине признать итоги референдумов

Источник:
Sky News Arabia
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Украина должна признать итоги референдумов, проведенных осенью 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых эти территории вошли в состав России, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

Игнорирование этих результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта», подчеркнул российский лидер. Также основой для долгосрочной стабильности в регионе Путин считает нейтральный статус Украины.

«Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон», — подчеркнул президент России.

Требования признать Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в составе России включены в проект меморандума о мирном урегулировании, который российская делегация передала Украине на последнем раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

"По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат..." - а кто мешал перейти...

Alex B 69

Как кто? Враги, иноагенты, сионисты, укры, гейропа, амеры 😀