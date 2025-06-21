Путин предложил Украине признать итоги референдумов

Украина должна признать итоги референдумов, проведенных осенью 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых эти территории вошли в состав России, заявил президент Владимир Путин в интервью Sky News Arabia.

Игнорирование этих результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта», подчеркнул российский лидер. Также основой для долгосрочной стабильности в регионе Путин считает нейтральный статус Украины.

«Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон», — подчеркнул президент России.

Требования признать Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в составе России включены в проект меморандума о мирном урегулировании, который российская делегация передала Украине на последнем раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня.