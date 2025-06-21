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НАТО «закроет двери» для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Страны-участницы НАТО «закроют двери» для Украины из-за страха прямого столкновения с Россией.

Несмотря на прошлые обещания принять Украину в НАТО, консенсуса внутри альянса о приглашении Киева достичь уже невозможно, пишет журнал Foreign Affairs. Вряд ли ситуация изменится в будущем.

Участники Североатлантического альянса четко дали понять, что не считают защиту Украины основанием для развязывания войны с Россией, отмечает автор материала. В этом вопросе Киев «неизбежно потерпит неудачу», подчеркивается в статье.

Отказ Украины от вступления в альянс облегчил бы переговоры с Россией о прекращении огня, а также позволил бы западным партнерам говорить с Киевом начистоту, вместо того, чтобы продолжать давать невыполнимые обещания, подытожил автор публикации.

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Топ комментариев

pepelmetal

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Я сделал это за вас"

mosquito__2010

прямо в точку прямо в глаз. браво.

Uynachalnica

"По словам главы государства, России нужно переходить к экономике высоких зарплат..." - а кто мешал перейти...

Alex B 69

Как кто? Враги, иноагенты, сионисты, укры, гейропа, амеры 😀