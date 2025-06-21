Страны-участницы НАТО «закроют двери» для Украины из-за страха прямого столкновения с Россией.

Несмотря на прошлые обещания принять Украину в НАТО, консенсуса внутри альянса о приглашении Киева достичь уже невозможно, пишет журнал Foreign Affairs. Вряд ли ситуация изменится в будущем.

Участники Североатлантического альянса четко дали понять, что не считают защиту Украины основанием для развязывания войны с Россией, отмечает автор материала. В этом вопросе Киев «неизбежно потерпит неудачу», подчеркивается в статье.

Отказ Украины от вступления в альянс облегчил бы переговоры с Россией о прекращении огня, а также позволил бы западным партнерам говорить с Киевом начистоту, вместо того, чтобы продолжать давать невыполнимые обещания, подытожил автор публикации.