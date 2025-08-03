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Почему некоторые цветы неприятно пахнут

Источник:
Sibnet.ru
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Цветущая раффлезия
Цветущая раффлезия
Фото: User:Rendra Regen Rais / CC BY-SA 3.0

Большинство цветов имеют приятный аромат для привлечения насекомых-опылителей, однако некоторые растения после начала цветения испускают резкий, неприятный для человека запах, который напоминает гниющую органику. Зачем они это делают?

В ходе эволюции десятки видов растений независимо друг от друга приобрели способность имитировать запах падали, чтобы привлекать так называемых сапрофильных опылителей — в основном разнообразных мух-падальщиков.

Для создания зловонного аромата растения синтезируют серосодержащее соединение диметилдисульфид. В результате такой мимикрии насекомые считают, что перед ними падаль или экскременты.

Посещая такие цветки, обманутые мухи невольно их опыляют, что позволяет растениям использовать поведение насекомых в своих интересах без предоставления взамен чего-то ценного (например, нектара).

Сероводородные соединения образуются в растениях в результате расщепления аминокислоты метионина. Ключевым промежуточным соединением в этом процессе является метантиол — бесцветный токсичный газ с сильным неприятным запахом.

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Метантиол вырабатывается и в организме человека, нередко вызывая неприятный запах изо рта.

В быту и на производствах этот газ применяется в качестве специальной добавки к природному газу, чтобы можно было оперативно обнаружить аварийные утечки газа по запаху.

Самые яркие представители зловонных растений — раффлезия и аморфофаллус. У раффлезии — самый большой в мире одиночный цветок, он может весить до 9 килограммов. Аморфофаллус умеет нагревать цветок, что усиливает выделение сильного запаха для привлечения опылителей.

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Наука #Интересно #Природа
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Топ комментариев

vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались

Nik3316

вы товарищь заметно плохо историю знаете...

Twilight88

Переписали конституцию какую то там, можно сидеть вечно бедняжке без отпуска