Почему некоторые цветы неприятно пахнут

Большинство цветов имеют приятный аромат для привлечения насекомых-опылителей, однако некоторые растения после начала цветения испускают резкий, неприятный для человека запах, который напоминает гниющую органику. Зачем они это делают?

В ходе эволюции десятки видов растений независимо друг от друга приобрели способность имитировать запах падали, чтобы привлекать так называемых сапрофильных опылителей — в основном разнообразных мух-падальщиков.

Для создания зловонного аромата растения синтезируют серосодержащее соединение диметилдисульфид. В результате такой мимикрии насекомые считают, что перед ними падаль или экскременты.

Посещая такие цветки, обманутые мухи невольно их опыляют, что позволяет растениям использовать поведение насекомых в своих интересах без предоставления взамен чего-то ценного (например, нектара).

Сероводородные соединения образуются в растениях в результате расщепления аминокислоты метионина. Ключевым промежуточным соединением в этом процессе является метантиол — бесцветный токсичный газ с сильным неприятным запахом.

Метантиол вырабатывается и в организме человека, нередко вызывая неприятный запах изо рта.

В быту и на производствах этот газ применяется в качестве специальной добавки к природному газу, чтобы можно было оперативно обнаружить аварийные утечки газа по запаху.

Самые яркие представители зловонных растений — раффлезия и аморфофаллус. У раффлезии — самый большой в мире одиночный цветок, он может весить до 9 килограммов. Аморфофаллус умеет нагревать цветок, что усиливает выделение сильного запаха для привлечения опылителей.