Металлические предметы при прикосновении кажутся более прохладными, если сравнить с изделиями из других материалов, например, дерева. При этом они могут находиться в одном помещении и даже иметь одинаковую температуру. Почему так происходит?

Все дело в высокой теплопроводности металла — это способность материала передавать тепловую энергию от более теплой области к более холодной. У металлов эта способность просто выдающаяся.

Металлы состоят из атомов, расположенных в кристаллической решетке, внутри которой свободно перемещаются электроны. Эти электроны отвечают за высокую теплопроводность металлов и почти мгновенно переносят энергию с одного конца металлического предмета на другой.

Температура человеческого тела — чуть выше 36 градусов, тогда как температура окружающих его предметов обычно ниже. Как только человек прикоснется к металлу, тепло начнет перетекать в него и быстро растекаться по всему объему.

Быстрая потеря тепла кожей регистрируется рецепторами как ощущение холода. С предметами из материалов с низкой теплопроводностью (как у дерева) все наоборот — внешние слои от прикосновения прогреваются очень быстро и объект изначально кажется теплым.

При этом если металл нагреть, он будет казаться горячее, чем деревянная ручка при той же температуре, потому что он гораздо быстрее передаст накопленное тепло человеческой коже.