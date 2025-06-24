НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему металлические предметы всегда прохладные

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Металл на ладони
Фото: JCHaywire / CC BY-SA 2.0

Металлические предметы при прикосновении кажутся более прохладными, если сравнить с изделиями из других материалов, например, дерева. При этом они могут находиться в одном помещении и даже иметь одинаковую температуру. Почему так происходит?

Все дело в высокой теплопроводности металла — это способность материала передавать тепловую энергию от более теплой области к более холодной. У металлов эта способность просто выдающаяся.

Металлы состоят из атомов, расположенных в кристаллической решетке, внутри которой свободно перемещаются электроны. Эти электроны отвечают за высокую теплопроводность металлов и почти мгновенно переносят энергию с одного конца металлического предмета на другой.

Температура человеческого тела — чуть выше 36 градусов, тогда как температура окружающих его предметов обычно ниже. Как только человек прикоснется к металлу, тепло начнет перетекать в него и быстро растекаться по всему объему.

Быстрая потеря тепла кожей регистрируется рецепторами как ощущение холода. С предметами из материалов с низкой теплопроводностью (как у дерева) все наоборот — внешние слои от прикосновения прогреваются очень быстро и объект изначально кажется теплым.

При этом если металл нагреть, он будет казаться горячее, чем деревянная ручка при той же температуре, потому что он гораздо быстрее передаст накопленное тепло человеческой коже.

Еще по теме
Что такое «птичье молоко»
Как запаривать банный веник правильно
Киви в маринаде: секрет быстрого и сочного шашлыка
Как образуется ветер и его скорость
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Путин объявил всю Украину «российской»
Россия разбомбила крупнейший нефтяной завод Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
55
Путин объявил всю Украину «российской»
46
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
32
Путин предложил Украине признать итоги референдумов
28
Захарова обвинила Мелони в незнании международного права
22
Трамп утвердил план атаки на Иран