Путин призвал сделать массовым цифровой рубль

Использование цифрового рубля нужно сделать массовым, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, следует из трансляции мероприятия.

«Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий банков. Я прошу Центральный банк и правительство ускорить необходимые процедуры», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. На сегодня отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг.

Ранее предполагалось, что все системно значимые банки с 1 июля 2025 года предоставят своим клиентам операции с цифровым рублем. Однако в минувшем феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля откладывается.

Ожидается, что возможность платежей в цифровых рублях для граждан и юридических лиц появится в 2026 году. Новый формат отечественной валюты будет действовать наравне с наличными и безналичными рублями.