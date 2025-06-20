Wildberries выпустит собственные банковские карты на физическом носителе, сообщила глава компании Татьяна Ким.

Сейчас карты доступны только для сотрудников компании, но в ближайшее время их смогут оформить и покупатели, сказала Ким на сессии «Цифровые платформы и экосистемы 2030: каким будет рынок» в рамках ПМЭФ-2025, передает РБК.

По ее словам, фирменные карты смогут получить пользователи, повысившие уровень своего «WB Кошелька» до «максимального», который предполагает открытие счета в «Вайлдберриз банке».

Карты будут фиолетового цвета. Их держатели смогут участвовать в программе лояльности, получая повышенные скидки при оплате на маркетплейсе и другие привилегии.

Wildberries запустил сервис «WB Кошелек» в начале прошлого года. Счет можно пополнять онлайн через Систему быстрых платежей. Обеспечение работы сервиса осуществляет «Вайлдберриз банк».