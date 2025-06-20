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Песков назвал неприемлемыми заявления об убийстве Хаменеи

Источник:
ТАСС
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Фото: Khamenei.ir / CC BY 4.0

Рассуждения об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неприемлемо даже говорить об этом», — приводит ТАСС заявление Пескова. он подчеркнул, что реакция Москвы на убийство Хаменеи была бы «крайне негативной».

«Мы бы явно не одобрили это», — отметил он, добавив, что подобное развитие событий "откроет ящик Пандоры".

Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац высказался за устранение верховного лидера Ирана, заявив, что тот «не может продолжать существовать».

Президент США Дональд Трамп заявил, что планов устранения Али Хаменеи в настоящее время нет, но добавил, что иранский лидер представляет собой легкую цель.

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Политика #Мир
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