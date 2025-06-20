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Греф рассказал об идеальном шторме в российской экономике

Источник:
РИА Новости
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Глава Сбербанка Герман Греф во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм».

«Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом», — цитирует РИА Новости Грефа.

Он отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы.

Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. «По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырех раз...», — констатировал глава Сбербанка.

«С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть», — отметил он.


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