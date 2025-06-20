НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Макаревича приняли за пленного израильского пилота

Источник:
Sibnet.ru
265 2
Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ)
Фото: DedaSasha / CC BY-SA 4.0

Иранское издание Nour New опубликовало фотографию российского музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и назвало его пленным израильским летчиком. Артист прокомментировал эту информацию.

В материале сообщалось, что вооруженные силы Ирана взяли в плен пилота подбитого самолета ВВС Израиля — опытного израильского летчика, который успел катапультироваться. Была показана фотография Макаревича и названы его фамилия и имя. Nour New удалил статью, однако она успела разлететься по СМИ.

«За последние три дня я успел прочитать, что я <…> пленен Ираном в качестве израильского военного летчика. Круто! Спешу вам сообщить, что я не сбежал и не уехал. Мы с семьей в Израиле», — сказал Макаревич в видеообращении, которое опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, эта ситуация — «русский фейк». Макаревич отметил, то за 3,5 года жизни в Израиле «его персону не оставили без внимания ни на один день, благодаря чему русскоязычная аудитория не может забыть о факте его существования».

Еще по теме
Певица Ани Лорак получила российский паспорт
Израильские военные забрали автомобиль у жены Макаревича
США примут участие в конкурсе «Интервидение»
Озвучена сумма долга Земфиры перед российской налоговой
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
Израиль впервые применил лазерное оружие
Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров слишком высокими
Обсуждение (2)
Самое обсуждаемое
38
Израиль впервые применил лазерное оружие
36
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
36
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
32
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
28
Украина предложила ввести план по ликвидации русских