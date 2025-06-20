Макаревича приняли за пленного израильского пилота

Иранское издание Nour New опубликовало фотографию российского музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и назвало его пленным израильским летчиком. Артист прокомментировал эту информацию.

В материале сообщалось, что вооруженные силы Ирана взяли в плен пилота подбитого самолета ВВС Израиля — опытного израильского летчика, который успел катапультироваться. Была показана фотография Макаревича и названы его фамилия и имя. Nour New удалил статью, однако она успела разлететься по СМИ.

«За последние три дня я успел прочитать, что я <…> пленен Ираном в качестве израильского военного летчика. Круто! Спешу вам сообщить, что я не сбежал и не уехал. Мы с семьей в Израиле», — сказал Макаревич в видеообращении, которое опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, эта ситуация — «русский фейк». Макаревич отметил, то за 3,5 года жизни в Израиле «его персону не оставили без внимания ни на один день, благодаря чему русскоязычная аудитория не может забыть о факте его существования».