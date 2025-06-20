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Кремль отреагировал на слухи о планах США ударить ядерным оружием

Источник:
ТАСС
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Сообщения СМИ о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана — это спекуляции, такое развитие событий было бы катастрофическим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что Вашингтон не исключает применения тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

«Много сейчас спекуляций», — сказал ТАСС Песков. «Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — добавил представитель Кремля.

Ранее СМИ со ссылкой на американское разведывательное сообщество сообщили, что Тегеран может приступить к созданию ядерного оружия в случае нанесения США ударов по объекту в Фордо или в случае убийства Израилем верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.


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se 34

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mosquito__2010

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dimans1000

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