Новак заявил о готовности России запустить «Северный поток — 2»

Россия готова начать поставки газа по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2», если европейские покупатели проявят интерес, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре» — сказал Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

По его словам, «Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре».

Новак отметил, что одна нитка «Северного потока» пригодна для поставок в Европу, а три остальные взорваны в результате террористических актов.



