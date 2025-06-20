Гросси опроверг информацию о создании Ираном ядерной бомбы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы.

«Ответ "нет". У него было много элементов, ведущих к ней», — сказал Гросси в интервью газете La Nacion, отвечая на вопрос: создавал ли Иран бомбу на момент удара по нему со стороны Израиля.

Глава МАГАТЭ предостерег от спекуляций на тему того, сколько времени могло бы потребоваться Ирану для изготовления ядерной бомбы.

По его словам, нужно осторожно подходить к таким вопросам. «Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия», — пояснил он.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. По утверждению израильских властей, на момент удара иранские ученые были на пороге создания ядерной бомбы.