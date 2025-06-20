Греф дал совет, куда вложить миллион рублей

Глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме посоветовал, куда вложить один миллион рублей на срок на один год и пять лет.

«Год — на депозит. Пять лет — в акции Сбера», — сказал Греф с интервью РБК.

По его словам, россияне ведут себя рационально: предпочитают банковские депозиты с высокой доходностью, что соответствует целям денежно-кредитной политики ЦБ.

«Держать деньги на депозите под 20% годовых, иметь гарантированный доход — или инвестировать под значительно меньшую доходность? Люди выбирают первое. Это работает», — отметил он.