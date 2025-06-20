НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп одобрил полномасштабный удар по Ирану

Источник:
Sibnet.ru
593 1
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп одобрил участие американских сил в ударах по Ирану, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана», — написал Херш в сервисе Substack.

По настоянию Трампа, начало атаки отложили на конец недели. Американский лидер не хочет, чтобы негативный фон от бомбардировки повлиял на индексы Уолл-стрит.

Телеканал CBS со ссылкой на источники также сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить создание в Иране ядерных боеголовок.

Еще по теме
Украине предрекли катастрофу из‑за «демографической бомбы»
Захарова обвинила Мелони в незнании международного права
Трамп утвердил план атаки на Иран
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
Израиль впервые применил лазерное оружие
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп одобрил полномасштабный удар по Ирану
Зафиксирована крупнейшая в истории утечка логинов и паролей
«Аэрофлот» запланировал до 2033 года получить 200 лайнеров МС‑21
Собчак раскрыла место работы Михаила Ефремова
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

snoo

Мы ежей едим и кротовуху пьем, чо ты набрасываешь

Невезучий

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.

mosquito__2010

украинские детишки в 2013 - 2014 гг. скача на украинских площадях и выкрикивая оскорбительные кричалки...