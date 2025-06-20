Трамп одобрил полномасштабный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп одобрил участие американских сил в ударах по Ирану, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на высокопоставленные источники.

«Мне сказали, что Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана», — написал Херш в сервисе Substack.

По настоянию Трампа, начало атаки отложили на конец недели. Американский лидер не хочет, чтобы негативный фон от бомбардировки повлиял на индексы Уолл-стрит.

Телеканал CBS со ссылкой на источники также сообщил, что Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, чтобы не допустить создание в Иране ядерных боеголовок.