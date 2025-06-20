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Назван «идеальный» курс рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Резкое укрепление рубля вредно для российской экономики, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме.

Костин уточнил в интервью «Известиям», что необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар. По словам банкира, такая стоимость национальной валюты стала бы благоприятной и для экономики, и для бюджета

Председатель правления ВТБ также отметил, что одним из факторов чрезмерного укрепления рубля является сохранение требования о продаже части валютной выручки крупнейших экспортеров.

Российский рубль укрепляется с осени 2024 года. Официальный курс доллара на 19 июня — 78,7 рубля, тогда как в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс выше 94 рублей за доллар.

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Топ комментариев

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

snoo

Мы ежей едим и кротовуху пьем, чо ты набрасываешь

Невезучий

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.

mosquito__2010

украинские детишки в 2013 - 2014 гг. скача на украинских площадях и выкрикивая оскорбительные кричалки...