Назван «идеальный» курс рубля

Резкое укрепление рубля вредно для российской экономики, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме.

Костин уточнил в интервью «Известиям», что необходимо «отруливать» к курсу на уровне «90 плюс» за доллар. По словам банкира, такая стоимость национальной валюты стала бы благоприятной и для экономики, и для бюджета

Председатель правления ВТБ также отметил, что одним из факторов чрезмерного укрепления рубля является сохранение требования о продаже части валютной выручки крупнейших экспортеров.

Российский рубль укрепляется с осени 2024 года. Официальный курс доллара на 19 июня — 78,7 рубля, тогда как в апрельском прогнозе Минэкономразвития ожидало среднегодовой курс выше 94 рублей за доллар.