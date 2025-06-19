Зафиксирована крупнейшая в истории утечка логинов и паролей

Исследователи из Cybernews обнаружили беспрецедентную утечку данных, в результате которой в открытом доступе оказались почти 16 миллиардов логинов и паролей, сообщается на официальном сайте организации.

Обнаруженный исследователями архив включает в себя данные для авторизации в учетных записях от самых популярных сервисов и сайтов — в частности, Apple, Google, Telegram, соцсетей, VPN-сервисов и государственных платформ.

По оценкам специалистов, большая часть этих данных ранее нигде не публиковалась. Это не повторное использование старых баз, а совершенно новые массивы данных, полученные специальными программами.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользователям сменить все пароли, использовать менеджеры паролей и включить многофакторную аутентификацию. Особое внимание советуют уделить важным аккаунтам — почте, банковским и государственным сервисам.

Один из обнаруженных архивов содержит 455 миллионов записей, связанных с российскими гражданами или сервисами. Еще один массив, в котором более 60 миллионов записей, представляет собой данные пользователей Telegram.

В связи с этим инцидентом эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют пользователям немедленно сменить пароли для всех своих онлайн-аккаунтов, использовать менеджеры паролей и по возможности активировать многофакторную аутентификацию.