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Назван самый популярный предмет ЕГЭ по выбору

Источник:
Sibnet.ru
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Обществознание остается самым востребованным предметом по выбору на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Обществознание по-прежнему остается самым популярным предметом по выбору, который ежегодно сдают около 40% всех участников ЕГЭ», — говорится в сообщении ведомства.

Рособрнадзор уточнил, что предварительные данные по ЕГЭ 2025 года по обществознанию аналогичны показателям 2024 и 2023 годов, при этом средний балл тестирования составил 53,61.

Стабильное количество выпускников, выбравших обществознание, на фоне роста числа сдающих профильные математику, физику, химию и биологию, свидетельствует о том, что все больше молодых людей нацеливаются на инженерные, научные и IT-специальности.

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