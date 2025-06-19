Домашние задания для школьников предложили отменить

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить домашние задания в школах.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что современные ученики все равно не делают «домашку», постоянно пользуясь помощью искусственного интеллекта, что не способствует получению реальных знаний, передает ТАСС.

«Это абсолютная бессмыслица. Я через ChatGPT проверяю домашние задания сына, сделанные в DeepSeek. В текущем виде домашние задания давно пора отменять», — подчеркнул парламентарий.

Депутат призвал отказаться от «имитации образования» и перейти к более эффективным формам оценки знаний. В качестве альтернативы он предложил внедрение творческих заданий, которые позволят по-настоящему проверять понимание материала.