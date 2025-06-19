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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина 19 июня провели новый обмен пленными военнослужащими, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Обмен проходил в рамках договоренностей, которые Москва и Киев достигли на прямых переговорах в Стамбуле в начале месяца, в ходе которых стороны согласились передать друг другу не менее тысячи пленных.

Количество военных, которые вернулись в Россию, а также число переданных пленных украинских солдат, ведомством не называется. В настоящее время освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, в ближайшее время их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Россия и Украина проводят обмены военнопленными с прошлой недели. В Стамбуле Москва и Киев договорились обменять тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет в формате «всех на всех».

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Оборона #Армия #Конфликты
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