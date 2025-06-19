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Открыт способный чинить поломки ДНК «клей»

Источник:
Sibnet.ru
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Белок PDI способен эффективно восстанавливать поврежденную ДНК, обнаружили австралийские ученые.

PDI обычно работает в цитоплазме клетки, помогая другим белкам правильно сворачиваться. Однако исследователи выяснили, что этот белок также может проникать в ядро клетки, где хранится ДНК.

При проникновении в ядро он выступает в роли своеобразного «клея» и восстанавливает ДНК, говорится в статье исследователей из Университета Маккуори, опубликованной журналом Aging Cell.

В ходе эксперимента ученые удалили PDI из клеток человека и мышей, после чего те потеряли способность восстанавливать ДНК. Когда белок вводили снова, восстановление сразу же запускалось.

Открытие может помочь в борьбе с возрастными нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, в рамках которых в нейронах накапливаются микроповреждения ДНК.

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