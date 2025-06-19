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Решетников заявил о приближении России к рецессии

Источник:
РБК
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Министр экономического развития Максим Решетников
Министр экономического развития Максим Решетников
Фото: © пресс-служба Кремля

Экономика России находится «на грани перехода в рецессию», заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр экономического развития Максим Решетников.

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — приводит РБК заявление министра.

По его словам, Россия стоит на грани рецессии. «Дальше все зависит от наших решений», — добавил Решетников, отвечая на вопрос, удастся ли России «не свалиться» в рецессию.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценил состояние экономики России как «похолодание», но заверил, что вслед за холодом «всегда приходит лето».


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se 34

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