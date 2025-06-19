Редкий черный айсберг заметили в океане. ФОТО

Необычный айсберг — черного цвета — заметили у берегов Канады, фото ледяной глыбы разошлось по соцсетям.

Снимок сделал рыбак Халлюр Антониуссен, работавший на борту траулера Saputi. «Он не только весь черный. Его форма — практически ромб», — рассказал он на радио CBC.

Гляциолог Лев Тарасов из Мемориального университета в Сент-Джонсе предположил, что айсберг был такого цвета, так как ледник, от которого он откололся, вобрал в себя частицы породы и грунта при движении по суше.

Также ученый не исключил вулканическое происхождение: черный цвет придал пепел. Еще одна гипотеза — темные обломки попали в айсберг в результате падения метеорита.

По оценке специалиста, глыбе льде может быть от 1 тысячи до 100 тысяч лет.