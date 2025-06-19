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Обнаружена связь черного кофе и риска смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Употребление черного кофе связано с более низким риском смерти, выяснили исследователи из Университета Тафтса в США.

При этом связь между употреблением кофе и риском смерти меняется в зависимости от количества сахара и насыщенных жиров, добавляемых в напиток, говорится в статье ученых, опубликованной журналом The Journal of Nutrition.

Так, употребление одной или двух чашек кофе в день связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин на 14%. Такая связь не наблюдалась для кофе с высоким содержанием добавленного сахара и молока или сливок.

Употребление хотя бы одной чашки кофе в день связано со снижением риска смерти от всех причин на 16%. При употреблении двух–трех чашек в день эта связь усиливалась до 17%. Употребление более трех чашек в день не было связано с дополнительным снижением риска.

Авторы исследования отметили, что польза кофе обусловлена его биоактивными соединениями, однако результаты показали, что добавление сахара и насыщенных жиров могут снизить положительный эффект.

Низкое содержание добавленного сахара определялось как менее 5% от суточной нормы, то есть половина чайной ложки сахара. Низкое содержание насыщенных жиров определялось как 5% от суточной нормы (пять столовых ложек молока, одна столовая ложка сливок).

В исследовании приняли участие 46 тысяч взрослых в возрасте от 20 лет и старше, потребление кофе было классифицировано по типу, содержанию сахара и насыщенных жиров. Показатели смертности включали в себя смерть от всех причин.

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Жизнь #Здоровье #Наука
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