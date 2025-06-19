Дуров упомянул в завещании более 100 своих детей

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что недавно составил завещание, в котором упомянул всех детей: тех, кто был зачат естественным путем, и тех, кто родился в результате сдачи спермы.

«Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — сказал Дуров в интервью Le Point.

Бизнесмен уточнил, что у него шестеро детей от трех женщин, для которых он является официальным отцом, еще более 100 детей в 12 странах — результат анонимного донорства спермы. Дуров добавил, что не делает различий между ними.

Дуров отметил, что дети не будут иметь доступа к его состоянию, пока не пройдет 30 лет, начиная с сегодняшнего дня. «Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, строили себя, учились доверять друг другу, могли творить, а не зависеть от банковского счета», — сказал он.

Основатель Telegram сообщил, что составил завещание в столь раннем возрасте (Дурову 40 лет) в связи с рисками, связанными с работой.

«Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я отстаиваю», — сказал Дуров.