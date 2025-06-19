НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дуров упомянул в завещании более 100 своих детей

Источник:
Sibnet.ru
239 1
Павел Дуров с дочерью
Фото: © Pavel Durov

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что недавно составил завещание, в котором упомянул всех детей: тех, кто был зачат естественным путем, и тех, кто родился в результате сдачи спермы.

«Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — сказал Дуров в интервью Le Point.

Бизнесмен уточнил, что у него шестеро детей от трех женщин, для которых он является официальным отцом, еще более 100 детей в 12 странах — результат анонимного донорства спермы. Дуров добавил, что не делает различий между ними.

Дуров отметил, что дети не будут иметь доступа к его состоянию, пока не пройдет 30 лет, начиная с сегодняшнего дня. «Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, строили себя, учились доверять друг другу, могли творить, а не зависеть от банковского счета», — сказал он.

Основатель Telegram сообщил, что составил завещание в столь раннем возрасте (Дурову 40 лет) в связи с рисками, связанными с работой.

«Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я отстаиваю», — сказал Дуров.

Еще по теме
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
Женщина впервые возглавит британскую внешнюю разведку MI6
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Начались длинные июньские выходные
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин впервые рассказал о внучке
Трамп утвердил план атаки на Иран
Lada Niva Travel обзавелась новым дизайном и двигателем
Дуров упомянул в завещании более 100 своих детей
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

pepelmetal

Так нилох попрошайка уже достал всех, ему бы о сохранении своего бренного тела переживать, а не разгуливать!

se 34

Неважно свадьба, это или похороны есть человек который не пропускает ни одно событие и везде просит деньги,...