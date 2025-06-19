Захарова обвинила Мелони в незнании международного права

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила премьер-министру Италии Джордже Мелони о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства.

Ранее Мелони заявила, что в Иране должна произойти смена власти через свержение народом руководства страны.

«Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием "Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она посоветовала Мелони почитать «для интереса», за что в тот год голосовала ее страна.



