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Захарова обвинила Мелони в незнании международного права

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила премьер-министру Италии Джордже Мелони о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства.

Ранее Мелони заявила, что в Иране должна произойти смена власти через свержение народом руководства страны.

«Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием "Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она посоветовала Мелони почитать «для интереса», за что в тот год голосовала ее страна.


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