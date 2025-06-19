Космические войска успешно запустили ракету «Ангара-А5»

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк с аппаратами на борту, сообщило Минобороны России.

«19 июня 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельской области) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород — экологически чистые компоненты, в отличие от топлива «Протона-М», который «Ангара» заменит в ближайшей перспективе.

Помимо базовой тяжелой «Ангары-А5» (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность — до 24,5 тонны на низкую околоземную орбиту) также планируется производить модификации «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности и «Ангара-А5В», которую планируется оснастить кислородно-водородной третьей ступенью.