Президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп полагает, что США, угрожая присоединиться к ударам Израиля по территории исламской республики, смогут вынудить Тегеран согласиться на его условия, рассказали источники.

По их словам, Трамп продолжает наблюдать за ходом военной операции Израиля и рассматривает «несколько вариантов» действий для США. Он в том числе не исключает, что выступит против вступления Вашингтона в этот конфликт.



