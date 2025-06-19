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Трамп утвердил план атаки на Иран

Источник:
The Wall Street Journal
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации, поскольку рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп полагает, что США, угрожая присоединиться к ударам Израиля по территории исламской республики, смогут вынудить Тегеран согласиться на его условия, рассказали источники.

По их словам, Трамп продолжает наблюдать за ходом военной операции Израиля и рассматривает «несколько вариантов» действий для США. Он в том числе не исключает, что выступит против вступления Вашингтона в этот конфликт.


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Политика #Мир #Военная политика
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