НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Сбои Рунета связали с блокировками Cloudflare и Amazon

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Россияне в середине июня стали массово жаловаться на недоступность интернет-сервисов и зарубежных сайтов. В частности, сбои коснулись Discord, Snapchat, Google, Apple, Spotify, Twitch, популярных онлайн-игр, следует из данных мониторинговых ресурсов.

Эксперты полагают, что причиной сбоев может выступать веерная блокировка облачных сервисов Cloudflare и Amazon. Первые жалобы российских пользователей на недоступность ряда сайтов и серверов стали поступать 8 июня.

С 10 июня перестали отвечать узлы Cloudflare и Amazon CloudFront, сетевые логи указывали на тайм-ауты в диапазонах IP-адресов, соответствующих точкам присутствия CDN на территории России.

Cloudflare — американская сеть серверов по всему миру. Владельцы сайтов подключаются к ней для ускорения загрузки за счет технологии CDN, а также защиты от атак.

По данным аналитических платформ, объем трафика через Cloudflare из России упал почти на 50%. На графиках Cloudflare Radar видно, что наибольшее снижение приходится на рабочие часы, когда активны системы фильтрации.

Причины сбоя

По оценкам аналитиков, Роскомнадзор включил значительную часть IP-адресов Cloudflare в единый реестр запрещенных ресурсов и приступил к фильтрации трафика. После этого сайты и сервисы, работающие через Cloudflare, стали недоступны для пользователей Рунета.

Согласно данным отрасли, около 44% CDN-трафика доменов в зоне .ru и примерно 11% сайтов Рунета обслуживаются через инфраструктуру Cloudflare В официальном комментарии Роскомнадзор назвал происходящее «сбоем зарубежной инфраструктуры».

Для большинства пользователей ограничение Cloudflare выражается в замедлении загрузки привычных сервисов или их частичной недоступности. Пока неясно, будут ли ограничения постоянными или частичными.

Еще по теме
Переводчик DeepL перестал работать в России
Госуслуги в чате: каким будет национальный российский мессенджер
Создатели ChatGPT подписали контракт с Пентагоном
Сбой мобильной связи и интернета произошел в Новосибирске и Приангарье
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
81663
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
89760
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
97300
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
99316
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
112264
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
81230
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
112732
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
105683
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2068449
3
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
131409
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Иран нанес ответный удар по Израилю
Путин осудил действия Израиля
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

pepelmetal

Так нилох попрошайка уже достал всех, ему бы о сохранении своего бренного тела переживать, а не разгуливать!