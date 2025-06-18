Сбои Рунета связали с блокировками Cloudflare и Amazon

Россияне в середине июня стали массово жаловаться на недоступность интернет-сервисов и зарубежных сайтов. В частности, сбои коснулись Discord, Snapchat, Google, Apple, Spotify, Twitch, популярных онлайн-игр, следует из данных мониторинговых ресурсов.

Эксперты полагают, что причиной сбоев может выступать веерная блокировка облачных сервисов Cloudflare и Amazon. Первые жалобы российских пользователей на недоступность ряда сайтов и серверов стали поступать 8 июня.

С 10 июня перестали отвечать узлы Cloudflare и Amazon CloudFront, сетевые логи указывали на тайм-ауты в диапазонах IP-адресов, соответствующих точкам присутствия CDN на территории России.

Cloudflare — американская сеть серверов по всему миру. Владельцы сайтов подключаются к ней для ускорения загрузки за счет технологии CDN, а также защиты от атак.

По данным аналитических платформ, объем трафика через Cloudflare из России упал почти на 50%. На графиках Cloudflare Radar видно, что наибольшее снижение приходится на рабочие часы, когда активны системы фильтрации.

Причины сбоя

По оценкам аналитиков, Роскомнадзор включил значительную часть IP-адресов Cloudflare в единый реестр запрещенных ресурсов и приступил к фильтрации трафика. После этого сайты и сервисы, работающие через Cloudflare, стали недоступны для пользователей Рунета.

Согласно данным отрасли, около 44% CDN-трафика доменов в зоне .ru и примерно 11% сайтов Рунета обслуживаются через инфраструктуру Cloudflare В официальном комментарии Роскомнадзор назвал происходящее «сбоем зарубежной инфраструктуры».

Для большинства пользователей ограничение Cloudflare выражается в замедлении загрузки привычных сервисов или их частичной недоступности. Пока неясно, будут ли ограничения постоянными или частичными.