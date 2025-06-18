НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти объяснили аномальное укрепление рубля

Источник:
Sibnet.ru
357 2

Укрепление рубля объясняется недостатком спроса в экономике России на фоне жесткой денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам министра, дальнейшая динамика отечественной валюты зависит от решений со стороны Центробанка, передает  «Интерфакс». Регулятор 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

По результатам апреля Минэкономразвития прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 рубля, а на конец года — на уровне 98,7 рубля. С января рубль вырос по отношению к доллару более чем на 40%.

Так, в начале января доллар торговался за 102 рубля, сейчас — ниже 80 рублей. По версии Bank of America, российский рубль стал самой успешной валютой этого года.

Еще по теме
Изменилась дата оплаты услуг ЖКХ
Международные резервы России побили рекорд
Модель роста российской экономики себя исчерпала
Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров слишком высокими
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Иран нанес ответный удар по Израилю
Путин осудил действия Израиля
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Обсуждение (2)
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Путин осудил действия Израиля
46
Иран нанес ответный удар по Израилю
36
Трамп рассказал о разговоре с Путиным
35
Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России
34
Израиль впервые применил лазерное оружие