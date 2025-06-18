Власти объяснили аномальное укрепление рубля

Укрепление рубля объясняется недостатком спроса в экономике России на фоне жесткой денежно-кредитной политики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам министра, дальнейшая динамика отечественной валюты зависит от решений со стороны Центробанка, передает «Интерфакс». Регулятор 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых.

По результатам апреля Минэкономразвития прогнозировало среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 рубля, а на конец года — на уровне 98,7 рубля. С января рубль вырос по отношению к доллару более чем на 40%.

Так, в начале января доллар торговался за 102 рубля, сейчас — ниже 80 рублей. По версии Bank of America, российский рубль стал самой успешной валютой этого года.