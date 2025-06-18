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Украина предложила ввести план по ликвидации русских

Источник:
Sibnet.ru
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Киеву необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч российских солдат в месяц, заявил бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов.

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 тысяч россиян, такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Бутусов предложил ввести плановый показатель по ликвидации российских солдат для каждого командира бригады Вооруженных сил Украины, а соответствующую отчетность вести с помощью видео.

Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ последние полгода ежемесячно теряют около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. В это число входят санитарные и невосполнимые потери живой силы.

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Политика #Мир #Конфликты
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