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Переводчик DeepL перестал работать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкий онлайн-переводчик DeepL перестал работать на территории России и Белоруссии. При попытке захода на сайт выдается предупреждение о недоступности сервиса в регионе.

Компания сообщила в своих соцсетях, что «долго думала» как работать в соответствии с санкциями и решила, что блокировка — «лучший способ». Блокировка затронула все платформы, включая официальный API.

«Наша миссия по-прежнему заключается в устранении языковых барьеров для всех наших пользователей, и мы продолжим пересматривать список стран, в отношении которых действует блокировка, и следить за изменениями в этих регионах», — отмечается в заявлении.

DeepL был запущен в 2017 году, его работа часто превосходила результаты Google Translate и других аналогов, поэтому переводчик быстро стал популярным.

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

Denis-ka

Я конечно не специалист, но предполагаю, что данная статистика наглядно показывает увеличение количества...

Alex B 69

Для этого вовсе не нужно быть специалистом. И причина всего этого, механизм и последствия - все налицо....