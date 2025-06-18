Переводчик DeepL перестал работать в России

Немецкий онлайн-переводчик DeepL перестал работать на территории России и Белоруссии. При попытке захода на сайт выдается предупреждение о недоступности сервиса в регионе.

Компания сообщила в своих соцсетях, что «долго думала» как работать в соответствии с санкциями и решила, что блокировка — «лучший способ». Блокировка затронула все платформы, включая официальный API.

«Наша миссия по-прежнему заключается в устранении языковых барьеров для всех наших пользователей, и мы продолжим пересматривать список стран, в отношении которых действует блокировка, и следить за изменениями в этих регионах», — отмечается в заявлении.

DeepL был запущен в 2017 году, его работа часто превосходила результаты Google Translate и других аналогов, поэтому переводчик быстро стал популярным.