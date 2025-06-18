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ООН испугалась отмены всех ограничений на ядерное оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и США должны вернуться к диалогу по стратегической стабильности и начать переговоры о соглашении, которое заменит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявила заместитель генсекретаря ООН Изуми Накамицу.

«Два государства должны начать диалог о том, каким будет мир после СНВ-3, включая сохранение текущих ограничений, установленных действующим договором. Потому что в противном случае впервые за пять десятилетий мы окажемся в ситуации, когда не будет никаких ограничений на стратегические ядерные арсеналы», — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, любой последующий механизм «должен учитывать все категории ядерного оружия, а также оборонительных систем и их растущей взаимосвязи с новыми сферами конфликта». При этом речь не просто о снижении ядерного риска, но о фундаментальном восстановлении доверия между двумя странами.

«Большое значение имеют сдержанная риторика, а также укрепление каналов коммуникации на случай кризиса, сдержанность в разработке и развертывании новых типов вооружений», — подчеркнула замгенсекретаря ООН.

ДСНВ подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама, его срок действия заканчивается в феврале 2026 года. Документ устанавливает лимиты на стратегические наступательные вооружения.

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Политика #Мир #Оружие
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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

Game Rock

Повестка международного ЭКОНОМИЧЕСКОГО форума ясна. Про осетрину и оленину лишь бы не забыли.

Denis-ka

Я конечно не специалист, но предполагаю, что данная статистика наглядно показывает увеличение количества...