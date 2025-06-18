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Определился обладатель Кубка Стэнли

Источник:
Sibnet.ru
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Клуб «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стал чемпионом НХЛ. В шестом матче финальной серии «Флорида» победила дома «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и выиграла серию 4–2.

В прошлом сезоне «Флорида» и «Эдмонтон» также играли в финале, тогда «Пантерз» победили в семи матчах и впервые завоевали Кубок Стэнли.

За «Флориду» выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года. Бобровский и Куликов завоевали свой второй трофей.

Во время празднования победы в финальной серии хоккеисты «Флориды Пантерз» повредили Кубок Стэнли, инцидент показали в прямом эфире матча.

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physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?

Game Rock

Повестка международного ЭКОНОМИЧЕСКОГО форума ясна. Про осетрину и оленину лишь бы не забыли.

Denis-ka

Я конечно не специалист, но предполагаю, что данная статистика наглядно показывает увеличение количества...