Определился обладатель Кубка Стэнли

Клуб «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стал чемпионом НХЛ. В шестом матче финальной серии «Флорида» победила дома «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и выиграла серию 4–2.

В прошлом сезоне «Флорида» и «Эдмонтон» также играли в финале, тогда «Пантерз» победили в семи матчах и впервые завоевали Кубок Стэнли.

За «Флориду» выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Команда с российскими игроками становится обладателем Кубка Стэнли неизменно с 2016 года. Бобровский и Куликов завоевали свой второй трофей.

Во время празднования победы в финальной серии хоккеисты «Флориды Пантерз» повредили Кубок Стэнли, инцидент показали в прямом эфире матча.